Patricia Muñoz no liderará la nueva Defensoría de las Víctimas

El Presidente Gabriel Boric designó este martes a Macarena Cortés como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

De esta manera, se dio por descartada la opción de nombrar a Patricia Muñoz en el puesto, posibilidad que había generado cuestionamientos por parte de la oposición, aludiendo a la postura política de la abogada y a su embarazo, que la alejaría forzosamente de la puesta en marcha de la nueva repartición.

Cortés se desempeña actualmente como jefa de la División de Reinserción Social del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de enero de 2026.

La futura directora es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Además, cuenta con estudios de postítulo en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra; en gerencia social y políticas públicas en FLACSO; en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en UNICEF y Universidad de Diego Portales; y responsabilidad penal adolescente, en la Universidad de Chile, según destacaron dede el Ejecutivo.