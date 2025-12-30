Síguenos:
Tópicos: País | Gobierno

Patricia Muñoz no liderará la nueva Defensoría de las Víctimas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La opción de la exdefensora de la Niñez había trascendido en medio de polémica, pues está embarazada y su pre y posnatal la alejarían forzosamente de la puesta en marcha del organismo.

Gabriel Boric designó, finalmente, a la abogada Macarena Cortés Camus, actual jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia.

 ATON (archivo)

Las críticas a Muñoz surgieron principalmente de la derecha, que pedía involucrar a José Antonio Kast en la decisión.

El Presidente Gabriel Boric designó este martes a Macarena Cortés como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

De esta manera, se dio por descartada la opción de nombrar a Patricia Muñoz en el puesto, posibilidad que había generado cuestionamientos por parte de la oposición, aludiendo a la postura política de la abogada y a su embarazo, que la alejaría forzosamente de la puesta en marcha de la nueva repartición.

Cortés se desempeña actualmente como jefa de la División de Reinserción Social del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de enero de 2026.

La futura directora es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Además, cuenta con estudios de postítulo en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra; en gerencia social y políticas públicas en FLACSO; en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en UNICEF y Universidad de Diego Portales; y responsabilidad penal adolescente, en la Universidad de Chile, según destacaron dede el Ejecutivo.

