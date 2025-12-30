Patricia Muñoz no liderará la nueva Defensoría de las Víctimas
La opción de la exdefensora de la Niñez había trascendido en medio de polémica, pues está embarazada y su pre y posnatal la alejarían forzosamente de la puesta en marcha del organismo.
Gabriel Boric designó, finalmente, a la abogada Macarena Cortés Camus, actual jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia.
Las críticas a Muñoz surgieron principalmente de la derecha, que pedía involucrar a José Antonio Kast en la decisión.