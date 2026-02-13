Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Versión completa de "Kill Bill" llega a los cines chilenos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La proyección se extenderá por más de 4 horas.

Versión completa de
La película "Kill Bill", uno de los clásicos de la filmografía de Quentin Tarantino, regresará a los cines en Chile con lo que promete ser "el viaje completo de La Novia".

Originalmente la historia de "La Novia" (Uma Thurman) fue contada en dos películas, pero esta proyección contempla ambos largometrajes de manera continua sumando un total de 4 horas y 35 minutos.

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" es el título de esta exhibición, que también incluye un corto complementario de siete minutos en formato anime.

Una nota de prensa asegura que "es el corte que el director presentó en Cannes en 2006 y que desde entonces solo había tenido proyecciones especiales contadas con los dedos".

Las funciones de "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" comenzarán el próximo 19 de febrero.

