En entrevista con El Diario de Cooperativa, Gilberto Aranda, analista internacional y profesor de la Universidad de Chile, analizó la decisión del Gobierno de Chile de enviar un millón de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, en medio de un escenario que describió como un "bloqueo energético casi completo".

"Me parece que es el camino correcto cuando estamos hablando de una crisis humanitaria y una situación dramática. Más allá de todos los alcances que podemos hacer —que yo también suscribo — respecto a la naturaleza del régimen cubano, esto está golpeando —y eso hay que ser muy claro— directamente a la gente", dijo el doctor en Estudios Latinoamericanos.

Aranda explicó que la actual estrategia de presión de EE.UU., mediante sanciones económicas, busca forzar una transición política mediante el agotamiento de los recursos energéticos, lo que ha derivado en cortes de luz que pueden llegar a las 22 horas diarias y la paralización del turismo.

El académico alertó sobre el alto costo humano de estas medidas de presión externa: "Se está tratando de asfixiar al régimen a través del sufrimiento de la gente, y eso por supuesto tiene un costo humano altísimo. Esta ayuda humanitaria, si bien llega a la gente, no soluciona la cuestión energética en Cuba", advirtió.

