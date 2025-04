Werner Herzog recibirá el León de Oro honorífico en Venecia 2025

El cineasta alemán Werner Herzog , director de filmes como "Fitzcarraldo" o "Aguirre, the Wrath of God", recibirá el León de Oro honorífico en el 82º Festival de Cine Venecia.

"Me siento profundamente honrado de recibir el León de Oro a la Trayectoria de la Bienal de Venecia. Siempre he intentado ser un buen soldado del cine y esto es una medalla a mi trabajo. Muchas gracias. Sin embargo, aún no me he retirado", celebró el realizador, de 82 años.

El director del certamen, Alberto Barbera, destacó que es un "cineasta físico y caminante incansable" que "recorre sin cesar el planeta Tierra en busca de imágenes nunca vistas, poniendo a prueba nuestra capacidad de mirar, retándonos a captar lo que hay más allá de la apariencia de la realidad".

En esa línea Herzog estuvo en Chile en 2023 participando en Congreso Futuro en el marco de la comentada Ley de Neuroderechos.

Werner Herzog hizo su primera película a los 19 años y, tras abandonar la universidad, donde estudió brevemente Historia y Literatura, no cesó de escribir, producir y dirigir hasta llegar a unas 70 películas, entre ellas el documental "Encuounters at the End of the World" (2009), por el que recibió su única nominación al Óscar.

También ha actuado en películas como "Jack Reacher" (2012) o en series como "The Mandalorian" (2019), además de ser estrella invitada en "Los Simpson".

La 82ª edición del Festival de cine de Venecia tendrá lugar entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre y aún se desconocen las películas que optarán al León de Oro y al resto de premios, así como quien conformará el jurado.