El arranque de la pretemporada de Everton en Viña del Mar
Con las primeras mediciones y trabajos físicos, Everton de Viña del Mar dio inicio a su pretemporada de cara al 2026, en su complejo deportivo ubicado en el sector de Reñaca Alto.
