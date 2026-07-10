Denuncian terapias de conversión sexual en Chile: "Son un negocio"

Por estos días el Teatro Nescafé de las Artes está recibiendo a la obra "Testosterona" con el periodista y performer Cristián Alarcón a la cabeza.

En este montaje Alarcón se basa en una experiencia personal: entre los 6 y los 8 años fue sometido a un "tratamiento" hormonal para masculinzarlo mediante inyecciones de testosterona.

"Ellos (sus padres) consideraban que era muy femenino para un varoncito que se suponía era heterosexual, pero evidentemente se notaba que iba a ser gay o que lo era. Yo no tenía ninguna consciencia de todo esto", relató el periodista Una Nueva Mañana en Cooperativa.

"Era algo evidentemente un poco clandestino, no era algo legal. Eran unas inyecciones muy dolorosas porque era una sustancia viscosa y difícil de que entrara en el cuerpo. Todo con la excusa de que iba a ser infértil", agregó.

Este trauma infantil le permitió a Cristián Alarcón, a través de una investigación periodística, descubrir que en el Chile actual este tipo de iniciativas son más comunes de lo que parece. "En Chile se hacen tratamientos de conversión en muchísimas iglesias conservadoras", denunció.

Periodista infiltrado

"Detectamos una enorme cantidad de casos. Entrevistamos 36 al menos, en donde ha habido exorcismos, falsas consejerías espirituales, tocamientos. Cuando los niños empiezan a mostrar su inclinación sexual a los 12 o 13 años, son convencidos, intervenidos, aislados, sometidos a la burla y a la idea de que van a ir al infierno", detalló Alarcón.

Sobre la investigación -disponible en este link- aseguró que estos tratamientos "son un negocio"

"Hemos pillado dos iglesias y una de ellas, Viña Las Condes, que hace sus misas en el Hotel Intercontinental... tenemos un periodista que logró infiltrarse ahí, tuvo que pagar 350 dólares por un curso de sanción sexual. Son muy insistentes para que pagues y te salves de la homosexual", concluyó.

Su experiencia personal junto a esta detallado reportaje están representados en "Testosterona", una obra de periodismo performático que podrá verse hasta este 11 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes.