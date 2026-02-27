El "maestro" Yandel cierra la mejor noche de Viña 2026 con su perreo sinfónico

El cantante Yandel regresó al Festival de Viña del Mar para el cierre de la quinta jornada del certamen.

El puertorriqueño llegó al evento por quinta vez (tres junto a Wisin y una solista en 2015) en un formato muy distinto: con una numerosa orquesta sinfónica que lo acompañó durante toda su presentación.

Basado en el mismo espectáculo que mostró en Santiago en octubre pasado, Yandel hizo un completo repaso por su discografía solista, colaboraciones y los temas que firmó con "el dúo de la historia", confirmando que es uno de los clásicos del reggaetón.

"El teléfono,Mayor que yo,Permítame,Rakata" y "Noche de entierro" fueron algunos de los hits "old school" que sonaron con arreglos de cuerdas, vientos y percusión. El cantante Kidd Voodoo también estuvo en el escenario interpretando "Me mareo".

"Gracias Chile por llevar comida a mi casa y por siempre apoyar mi carrera", señaló el cantante en agradecimiento al Monstruo.

Con este inédito espectáculo Yandel cerró la noche más redonda de Viña 2026 tras la histórica presentación de Mon Laferte y el arrasador debut de Piare con Pe.