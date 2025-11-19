Inna Moll se lució con traje típico inspirado en Torres del Paine

Durante la presentación del traje típico en Miss Universo 2025, la chilena Inna Moll se lució con un vestido inspirado en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Con un diseño del tailandés Akarach Phusanaphong, la influencer desfilo un traje conformado por un corsé plateado con incrustaciones brillantes y una caída de tul a la altura de la cadera, con el diseño de copos de nieve.

En tanto, sus accesorios fueron un tocado de siete puntas decorado con gemas azules, a juego con el vestido. Además, el vestuario incluyó unas alas que, en sus esquinas, tenía dos palomas.

Al momento de desfilar, la joven reveló que el traje incluía una capa despegable con las Torres estampadas.

Inna Moll recordó a turistas fallecidos

Tras la presentación, Moll compartió un vídeo de su paso por el desfile, sin olvidar la tragedia que hoy azota a la zona: la muerte de cinco turistas mexicanos.

"Hoy llevo con orgullo un traje inspirado en las imponentes Torres del Paine, un lugar que representa la grandeza de nuestra tierra y el espíritu indomable de Chile. Nuestras montañas son parte de quiénes somos: fuertes, profundas y llenas de historia", escribió.

Y añadió: "En estos días, su belleza también se ve teñida de tristeza por la pérdida de turistas en la zona. Como chilena, envío mis condolencias a sus familias y abrazo a quienes cuidan y aman estos paisajes que nos pertenecen a todos. Que este homenaje sea un recordatorio del respeto que nuestra naturaleza merece y del amor que sentimos por nuestro país".