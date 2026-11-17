La banda La Ley generó expectación entre sus seguidores luego de compartir un enegmático posteo, que despertó rumores sobre un eventual regreso a los escenarios y una posible presentación en el Festival de Viña del Mar 2027.

A través de redes sociales, el grupo publicó una animación que muestra seis puertas, una de ellas abierta, y está acompañada por el mensaje "Las puertas siempre están...", sin entregar mayores detalles sobre los próximos pasos de la agrupación.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención aparece al finalizar el video, cuando se muestran unas coordenadas geográficas que corresponden a Viña del Mar, lo que llevó a los fanáticos a relacionar la publicación con la Quinta Vergara.

Las pistas de La Ley que apuntan a Viña 2027

La publicación también fue replicada por los integrantes históricos de la banda: Beto Cuevas, Rodrigo Aboitiz, Luciano Rojas y Mauricio Clavería, quienes compartieron el mismo mensaje en sus respectivas redes sociales.

Por ahora, La Ley no ha confirmado su participación en el certamen viñamarino ni ha entregado detalles sobre un eventual regreso a la actividad musical.

En tanto, la única artista anunciada oficialmente para la edición 2027 del Festival de Viña del Mar es la cantante italiana Laura Pausini, quien se presentará en el evento que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero.