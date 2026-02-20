Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.6°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Álvaro Ballero presentó a su nueva pareja en la Gala de Viña: "Me complementa muy bien"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En diciembre pasado el exchico reality apareció en televisión hablando de su quiebre matrimonial.

Álvaro Ballero presentó a su nueva pareja en la Gala de Viña:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exchico reality Álvaro Ballero apareció en la Gala de Viña 2026 con su nueva pareja a dos meses de haberse separado de Ludmila Ksenofontova.

En diciembre pasado el ganador de "Protagonistas de la fama" estuvo en "Primer Plano" hablando de su divorcio y de los problemas económicos que le dejó su separación, aunque su hermana Carla Ballero agregó que sus celos también habían influido en el quiebre.

A algunas semanas de eso Ballero reapareció en televisión de la mano de María José Reyes, una mujer a quien presentó como su pareja. "Me complementa muy bien", dijo a Cooperativa tras su paso por la alfombra roja.

En redes sociales el exchico reality recibió críticas por su situación amorosa y por su entrevista de diciembre pasado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada