Álvaro Ballero presentó a su nueva pareja en la Gala de Viña: "Me complementa muy bien"

El exchico reality Álvaro Ballero apareció en la Gala de Viña 2026 con su nueva pareja a dos meses de haberse separado de Ludmila Ksenofontova.

En diciembre pasado el ganador de "Protagonistas de la fama" estuvo en "Primer Plano" hablando de su divorcio y de los problemas económicos que le dejó su separación, aunque su hermana Carla Ballero agregó que sus celos también habían influido en el quiebre.

A algunas semanas de eso Ballero reapareció en televisión de la mano de María José Reyes, una mujer a quien presentó como su pareja. "Me complementa muy bien", dijo a Cooperativa tras su paso por la alfombra roja.

En redes sociales el exchico reality recibió críticas por su situación amorosa y por su entrevista de diciembre pasado.