Ana Tijoux debuta en el Festival de Viña del Mar durante el show de Paulo Londra

La cantante Ana Tijoux apareció por primera vez en el Festival de Viña del Mar durante el show del argentino Paulo Londra en Viña 2026.

En sus casi tres décadas de carrera Tijoux nunca se había presentado en el certamen. En 2019 fue invitada a participar de una obertura dedicada a Lucho Gatica, pero la artista declinó y criticó a la organización.

Finalmente la primera vez de la ex Makiza se dio durante el concierto de Paulo Londra, quien la invitó a cantar su hit "1977" junto a algunas frases del clásico "La rosa de los vientos".

"La mejor rapera es chilena, les dije que tenía una sorpresa", dijo el argentino al presentar a Ana Tijoux.