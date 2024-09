Karen Doggenweiler y rol de su marido en Viña 2025: "Soy independiente"

La flamante nueva animadora del Festival de Viña del Mar, Karen Doggenweiler, habló de su conocido matrimonio con el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y del rol que este cumplirá durante el certamen.

En entrevista con La Tercera, Doggenweiler respondió sobre la hipotética influencia de su marido en su desempeño como animadora, luego de que Julio César Rodríguez señalara en sus programas web que "la gran perjudicada de la política, del trabajo de Marco, es Karen".

¿Qué dijo Karen sobre MEO?

Para la animadora este es un tema "muy injusto", ya que "yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer".

"No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido. Es bien increíble, insólito, es como del siglo pasado", recalcó.

En ese sentido Doggenweiler insistió en que "no es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido" y señaló que "esta es una linda pelea que hay que dar, no solamente por mí ahora, sino que por las futuras animadoras para que en una entrevista no les pregunten qué piensan del marido".

"Mi carrera es mía. La he hecho yo, la he construido yo con mucho esfuerzo, con compromiso y convicción. Y eso es lo que vale para mí", concluyó la experimentada conductora de televisión.