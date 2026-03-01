Rafael Araneda y su futuro como animador de Viña: "No pretendo estar un lugar si no soy invitado"

Horas después de animar el último día de Viña 2026, Rafael Araneda abordó su futuro en Viña, luego de que culminara su contrato para estar en la Quinta Vergara.

El conductor renueva su vínculo anualmente después de una evaluación de organización y ante ese panorama, afirmó a La Tercera que "esto es un cierre en términos contractuales, profesionales y lo que suceda en el futuro, me parece que Bizarro y Mega tendrán que analizar para ver cuál es su proyecto en el futuro".

"Uno nunca sabe y en la vida en general. Yo también tengo que ver qué es lo que va a pasar con mi vida profesional y personal, yo mañana mismo (hoy domingo) viajo a Estados Unidos a trabajar", contó.

"Tengo que ver mi vida, entonces prefiero decir 'gracias' y veré mañana lo que pasará, pero desde la tranquilidad, desde la felicidad, desde lo positivo", expresó Araneda.

El animador también abordó los rumores de que Mega habría decidido sacarlo y fichar a Neme para las siguientes dos ediciones: "Yo ahí tomé el teléfono, llamé y pregunté: 'oye, ¿hay alguna disconformidad?'. Porque aparece, no sé, la amiga de mi hija y me dice 'oye me apareció esto aquí, esto allá'. Me preguntan en la radio: 'oye Rafita, salió esto (en la prensa)'. Y me dijeron (los ejecutivos) 'aquí hay cosas que son falsas'. Me lo dijeron gente que toma decisiones".