Encuesta reveló bajo respaldo ciudadano en EE.UU. a los ataques contra Irán

Una encuesta de Reuters/Ipsos muestra que solo el 27 % de los estadounidenses respalda los ataques contra Irán, mientras el 43 % los rechaza y el 29 % duda, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.



Según el sondeo —realizado a 1.282 adultos y con un margen de error de tres puntos porcentuales— nueve de cada diez encuestados afirmó haber escuchado sobre la operación militar, aunque la mayoría se declara crítica o indecisa frente a la estrategia estadounidense.

La división partidaria es amplia: mientras que el 55 % de los votantes registrados como republicanos aprueba los ataques y solo el 13 % los desaprueba, entre los demócratas la aprobación cae al 7 % y el rechazo alcanza el 74 %.

El sondeo se realizó durante el operativo y antes de que se conocieran las primeras bajas estadounidenses, lo que indica que la percepción podría seguir evolucionando a medida que avanzan las operaciones.

Escalada regional y críticas internas en Washington

Irán ha prometido vengar la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y hasta ahora ha lanzado ataques contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos donde Washington mantiene bases militares en la región.

El presidente Donald Trump, desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, anunció el inicio de la operación con el objetivo de derrocar al régimen iraní, pese a que ambos países mantenían negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear.

La oposición demócrata acusa que no fue informada previamente y denuncia que el Gobierno inició una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, facultado para aprobar intervenciones militares en el exterior.