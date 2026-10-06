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Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Aseguran que María José Quintanilla quedó fuera de Viña 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La parrilla musical del certamen está cerrada y no incluiría a la voz de "Fue difícil".

Aseguran que María José Quintanilla quedó fuera de Viña 2027
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De momento, desde Mega y Bizarro no han revelado la parrilla completa del certamen.

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La participación de la cantante María José Quintanilla en el Festival de Viña del Mar estaría completamente descartada.

Así lo aseguró el periodista Sergio Marabolí en el programa "Plan Perfecto" (CHV), donde informó que la artista nacional no será parte de la edición 2027 del evento, pese a ser rostro de Mega, canal organizador del certamen.

"¿Por qué no está en Viña? Podría asegurarles que María José Quintanilla no estará en Viña, porque el único pendiente son los humoristas, lo demás está cerrado", aseguró el panelista de farándula.

Esto pese al buen momento artístico de la voz de "Fue difícil", agotando todas sus presentaciones en solitario en el Santander Arena (ex Movistar Arena).

"Las ganas de que esté son incalculables", señaló Marabolí, dando cuenta de que "Los Vásquez tampoco van, es inteligente lo que hacen porque lo que dicen es porque saben que Coté no va".

De momento, desde Mega y Bizarro no han revelado la parrilla completa del certamen, mientras que en las últimas semanas se conocieron las condiciones que puso Quintanilla en las negociaciones, incluyendo ser el acto de apertura en la noche que le corresponda en la Quinta Vergara.

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