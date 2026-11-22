La cantante chilena Camila Moreno defendió que los artistas tengan posturas políticas pues "nunca hay neutralidad", cuestionando a los músicos que "no se mojan el potito".
La cantautora, que cerró su gira acústica "La última luz" este sábado en el GAM, abordó en conversación con La Cuarta la situación política actual y los recortes del presupuesto en las artes, admitiendo que, en este escenario, "nunca hay neutralidad. La neutralidad no existe, digamos. Creo que no decir nada también es un gesto político, que no es neutral. Lamentablemente, hay como un asunto filosófico, etimológico de la palabra política. Todo es político".
"Creo que cada músico, cada artista, digamos, se debe a su propia honestidad. A mí personalmente no me interesan músicos que no son valientes, no me interesan los músicos que no se mojan el potito. Ni tampoco las artes que no lo hacen", reconoció la voz de "Te Quise".
A la cantante nacional le interesan "Sinéad O’Connor, me interesa Violeta Parra, me interesa Víctor Jara, me interesa Rage Against the Machine, músicos que se ponen ahí y que están en un peligro al final. Ahora, ¿cómo deben ser todos los artistas? No creo que todos los artistas deban ser iguales, partiendo por ahí. Creo que es súper importante ser honesto con lo que uno siente. Y desde ahí crear".
Como artista, sinceró Moreno, "no lo veo como una responsabilidad social, yo lo veo como algo que me atraviesa. A mí me duele Palestina, a mí me duele que estemos en un país con esta realidad actual. Me duele. Y por eso puedo componer a partir de ahí".