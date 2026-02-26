Así fue el piscinazo de Skarleth Labra como Reina de Viña 2026: El Rey Matteo Bocelli no llegó

La tarde de este jueves Skarleth Labra cumplió con la tradición y concretó su piscinazo como la Reina del Festival de Viña del Mar 2026.

La ganadora de "Fiebre de Baile" se presentó ante la prensa en el hotel Novitel, donde recibió su corona y la banda azul que "certifica" su reinado.

Cerca de las 20:15 horas Skar apareció en la piscina junto a un cuerpo de baile masculino y un traje de baño blanco. Antes de lanzarse al agua mostró sus dotes de bailarina con una breve coreografía junto a sus acompañantes.

Al concluir se lanzó al agua con un vertiginoso piquero con el que casi se voltea completamente en el agua. "Me dio miedo, porque no sé nadar", confesó a la prensa al asomarse a la orilla de la piscina.

Matteo Bocelli, nombrado como Rey de Viña 2026, no apareció en la coronación.