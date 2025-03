Cadem: 94% cree que la rutina de George Harris en Viña 2025 fue mala y que no hubo xenofobia

Este domingo, Cadem lanzó una nueva versión de la encuesta Plaza Pública, teniendo como uno de sus objetivos de estudio la fallida rutina de George Harris en Viña 2025.

Tras su fracaso en la Quinta Vergara, el venezolano causó polémica al acusar "xenofobia" y "boicot" de parte del público.

"Yo he sentido la xenofobia en carne propia desde que me invitaron. La gente me pregunta: '¿Cómo te sientes?' Mal me siento, porque nadie va a un escenario en cualquier parte del mundo a que lo piten, a enfrentarse a un tema de xenofobia tan brava como lo que hay en Chile", aseguró el comediante hace unos días en una transmisión de Instagram.

¿Xenofobia o mala rutina?

Sin embargo, entre 702 encuestados a lo largo del país, el 94% cree que la rutina de Harris en el certamen de la Ciudad Jardín fue mala y que no hubo xenofobia.

Asimismo, el 54% reconoció haber visto el evento organizado por Mega, evualuando esta versión con un 4,2.