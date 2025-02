Chiqui Aguayo explicó su veloz ritmo en Viña 2025

La humorista Chiqui Aguayo habló con la prensa tras su exitosa actuación en Viña 2025, la segunda en el certamen tras su debut en 2017.

Al igual que en su primera presentación, la comediante conquistó al Monstruo y se llevó las Gaviotas de plata y de oro con una rutina llena de experiencias personales.

Uno de los temas más comentados en redes sociales fue la alta velocidad a la que habló Chiqui Aguayo durante su show en la Quinta Vergara.

Al respecto explicó "lo tenía muy presente" debido a lo ocurrido la noche anterior con George Harris. "Veníamos de algo que no había funcionado muy bien porque había sido muy lento", agregó.

Sobre su debut en Viña, Aguayo señaló que "me sentí mucho mejor que la vez pasada, hay muchas más horas de escenario, han pasado 8 años".

"No lo sentí de inmediato. Me recibieron muy bien y de a poco me fui ganando a la gente. Entré un poco apretada y en un momento se fueron los nervios. Era uno de mis desafíos, poder disfrutarlo también", concluyó.