Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Cony Capelli sorprendió con cambio de look en la Gala de Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ex "Gran Hermano" se encuentra definiendo su futuro televisivo.

Cony Capelli sorprendió con cambio de look en la Gala de Viña 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La bailarina Cony Capelli sorprendió con un llamativo cambio de look durante su paso por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026.

La ex "Gran Hermano" apareció con un vestido celeste a cargo de Valentina Puig y un vistoso pelo rojo que contratastaba con su traje. "Para mi fue un desafío porque nunca me había teñido el pelo", confesó al pasar.

En su interacción con José Antonio Neme, Capelli tuvo tiempo para hablar de su futuro televisivo tras su abrupta salida de la final de "Fiebre de Baile" en Chilevisión.

"Veremos (que pasa). Estaría feliz de compartir contigo", le dijo Cony a Neme, quien insistentemente le pidió que arribara a las pantallas de Mega.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada