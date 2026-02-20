Cony Capelli sorprendió con cambio de look en la Gala de Viña 2026

La bailarina Cony Capelli sorprendió con un llamativo cambio de look durante su paso por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026.

La ex "Gran Hermano" apareció con un vestido celeste a cargo de Valentina Puig y un vistoso pelo rojo que contratastaba con su traje. "Para mi fue un desafío porque nunca me había teñido el pelo", confesó al pasar.

En su interacción con José Antonio Neme, Capelli tuvo tiempo para hablar de su futuro televisivo tras su abrupta salida de la final de "Fiebre de Baile" en Chilevisión.

"Veremos (que pasa). Estaría feliz de compartir contigo", le dijo Cony a Neme, quien insistentemente le pidió que arribara a las pantallas de Mega.