Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Coté López apareció en la Gala de Viña 2026 con su nueva pareja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lucas Lamas es influencer y tiene 28 años.

Coté López apareció en la Gala de Viña 2026 con su nueva pareja
La influencer Coté López apareció en la alfombra roja de la Gala de Viña del Mar con su nueva pareja, el joven influencer Lucas Lamas.

La pareja desfiló, se besó, se paseó de la mano y habló con la transmisión oficial sobre lo felices que estaban de estar ahí. "Estoy con Lucas Lamas, mi hombre", dijo coquetamente López.

Rápidamente su pareja señaló estar "muy contento" y que "más que nada estoy aquí por mi mujer que es mi diosa y mi todo". "Acá hay tensión sexual", replicó Neme.

La pareja se hizo pública a fines de 2025 luego de varios meses de rumores.

