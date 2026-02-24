De Juan Gabriel a Marco Antonio Solís: Jesse y Joy tributaron a la música mexicana en Viña 2026

El grupo Jesse y Joy rindió un sentido homenaje a la música de su México natal durante su actuación en Viña 2026.

Los hermanos Huerta invitaron a un grupo chileno de mariachis para interpretar un popurrí que incluyó cuatro clásicos de la música de su país, incluyendo los himnos "México en la piel" y "Volver, volver".

También hicieron una versión de "Si no te hubieras ido" de Marco Antonio Solís y una celebrada interpretación de "Caray" de Juan Gabriel, generando un masivo karaoke en la Quinta Vergara.