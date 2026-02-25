El osado chiste de Karen Doggenweiler a Esteban Düch que sacó carcajadas en Viña 2026

Durante la tercera jornada de Viña 2026, el comediante venezolano Esteban Düch logró conquistar a la Quinta Vergara.

Con una rutina basada en sus experiencias como migrante en Chile, guiños políticos y una alusión a la fracasada rutina de George Harris, el humorista logró llevarse a casa la Gaviota de Plata y de Oro.

Uno de los momentos que más marcó su presentación fue cuando habló de las Fiestas Patrias, afirmando lo impactado que quedó al descubrir la cantidad de comida que se consume para el 18, especialmente las empanadas.

Relató que pensaba que con una era suficiente, pero que en cada casa a la que lo invitan debe seguir comiendo más. En ese contexto, bromeó diciendo que ha tenido que probar "empanadas" de la abuela, de la tía y de la hija, jugando con el evidente doble sentido del término.

El osado comentario de Karen

Tras su regreso al escenario para el bis, Karen Doggenweiler aprovechó el momento y lanzó una osada frase que desató nuevas risas en la Quinta Vergara.

"Tiene que probar mi empanada para el 18", le dijo la animadora, provocando la reacción inmediata del público y del propio comediante.

Por su parte, Rafael Araneda respondió: "Oye tú para de andar ofreciendo cosas".