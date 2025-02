Emilia Dides se descarga contra Faloon y Canal 13: "Es súper triste"

Emilia Dides, la Reina del Festival de Viña 2025, emitió sus descargos contra Faloon Larraguibel y Canal 13 por el tratamiento que recibió tras ganar la preciada corona.

Este miércoles se produjo una polémica en la votación de la competencia de Reyes de Viña luego de que Faloon perdiera el cetro tras un recuento por parte de la organización. El resultado dejó finalmente a Emilia Dides como ganadora.

La cantante y modelo concretó este jueves el tradicional piscinazo y, pese a que invitó a Larraguibel a compartir la corona, aseguró haber pasado un mal rato por el actuar de su excontendora.

Justo en ese momento Canal 13 realizaba una coronación paralela con "la verdadera reina" Faloon Larraguibel.

Matías Vega no puede decir "No era nada en contra de Emilia Dides" después de que transmitieron estos titulares y reportajes EN VIVO a todo chile.

Acepten que Faloon perdió, con esto solo hacen que el público la odie aún más#ReinaDeViña #EmiliaDides #FaloonLarraguibel #Viña2025 pic.twitter.com/45L0uupimA — 〰️suavemente〰️ (@wildnlost) February 27, 2025

¿Qué dijo Emilia Dides a Faloon?

"Sí, lloré. Me cuesta mucho aceptarlo. Es súper triste llegar a un lugar donde mi gente más linda quería verme y sentir que no pertenezco", aseguró en su cuenta de Instagram.

Además se refirió a la cobertura de Canal 13 y a "la cantidad de cosas que se han dicho en mi contra y sobre todo viniendo de mujeres".

"No sé en qué momento normalizamos esto de degradar a una mujer y hacerla sentir culpable por algo que no hizo", agregó, y cerró diciendo que "tengo mi corazón tranquilo con el anillo que me gané".