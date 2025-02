Polémica por elección de Reina de Viña 2025: Exigieron recuento de votos

La tarde del martes se llevó a cabo el conteo de votos para Reina y Rey de Viña, donde Emilia Dides y Camilo González resultaron elegidos.

Sin embargo, la elección de los nuevos monarcas no estuvo excenta de polémica, ya que la corona femenina estuvo bastante reñida entre Emilia Dides y Faloon Larraguibel.

En primera instancia, la actual Miss Chile- que ganó la votación popular con más del 50%- fue dada por ganadora con 37 sufragios de la prensa acreditada.

Minutos después, un recuento de la organización entregó la corona a la ex Yingo con 43 votos debido a una papeleta a su favor que fue puesta por error en la urna equivocada.

No obstante, este voto fue anulado y Dides volvió a ser declarada la sucesora de Naya Fácil.

Faloon Larraguibel's reaction after losing the crown of Viña 2025pic.twitter.com/nmSb7TGmHk — Buchupureo Crave (@ChileanCrave) February 27, 2025

Pidieron recuento

Tras la controversial elección, el equipo de "Hay que decirlo", programa que postuló a la chica reality como candidata, acusó irregularidades en los comicios.

"Lo que estamos alegando es que hay un voto, que fue emitido por un periodista de prensa acreditado, que lo anularon y no fue contado, y así quizás hay otros votos entremedio que no fueron contados", declaró a TV+ Matías Vega, quien fue el jefe de campaña de Larraguibel.

Por su parte, Sergio Marabolí, editor del diario La Hora, aclaró la situación en "Contigo en la mañana" de CHV.

"El voto en cuestión, digamos, el voto que están reclamando, se depositó en una urna donde era el sorteo de una moto. Entonces, finalmente, ese voto no tenía ninguna validez, porque estaba depositado en una parte donde no correspondía... No podía sacar un voto de un basurero", zanjó.