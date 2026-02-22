Gloria Estefan derrochó éxitos en su regreso al Festival de Viña del Mar

La cantante Gloria Estefan tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2026 en su regreso al evento tras 43 años de ausencia.

"Conga,Mi tierra" y "Con los años que me quedan" fueron algunos de los hits que la cubana interpretó sobre el escenario de la Quinta Vergara, hasta donde llegó acompañada de su esposo y productor Emilio Estefan.

"Cualquier persona tiene en el alma ese lugar donde nació. No importa qué pase o donde vayas, siempre llevan el sabor de su tierra. Y aunque me fui de mi país a los 2 años no hay día que yo no ore y no piense en ellos, y que no tenga el sentimiento encontrado de sentirme increíblemente orgullosa y al mismo tiempo no poder pisar mi país. Hoy ustedes son mi país", dijo Estefan antes de interpretar su significativa canción "Cuba Libre".

Gloria Estefan no sólo recibió la ovación del público, si no que se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro.

Este era el regreso de la cantante al Festival de Viña del Mar luego de haber debutado con Miami Sound Machine en 1983.