Invitados y un potente mensaje: Así fue el debut de Pablo Chill-E en Viña 2026

El trapper Pablo Chill-E tuvo un impresionante debut en el Festival de Viña del mar con un show que lo consagró como uno de los exponentes más versátiles del género urbano.

En su trabajado espectáculo, el chileno se paseó por el trap, la música andina y el mambo acompañado de una sólida banda musical y dos coristas.

Una de las tónicas de su presentación fue la presencia de invitados sobre el escenario: primero fue el español Yung Beef para "Singapur" y luego subió Julianno Sosa para "Dale tu Kolin".

Uno de los momentos altos fue cuando invitó al local Arte Elegante para interpretar "Bendición", un tema con una potente y reflexiva letra.

Inmediatamente continuó su mensaje con conciencia social con la interpretación de "My Blood", la cual dedicó "a todos los niños que ya no están".

"Que no se pierdan las raíces. Que no se pierda la cultura latinoamericana y la cultura chilena. La memoria es lo más importante", agregó durante un segmento con chinchineros.

Más tarde recordó al fallecido Galee Galee con un minuto de silencio e invitó a Harry Nach para "Big Cut". Antes de recibir la Gaviota de Oro subió a Bryartz para interpretar "Gitana", una de sus canciones más populares.

"Por esos niños que nadie se acuerda, yo siempre me acuerdo de ustedes", dijo Pablo Chill-E antes de dejar el escenario.