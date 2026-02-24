Jesse y Joy abrieron su show en Viña 2026 desde la galería

El grupo Jesse y Joy sorprendió a sus fanáticos con el inusual inicio de su show en Viña 2026, el tercero que ofrecen en el certamen viñamarino.

Los mexicanos comenzaron su presentación con su tema "Si te vas" con la cantante Joy Huerta apareciendo en la galería de la Quinta Vergara.

Resguardada por un fuerte contingente de seguridad, incluído Daniel Merino de Bizarro, Joy interpretó la totalidad del tema mientras recorría el sector popular de extremo a extremo.

Esta es la tercera presentación de Jesse y Joy en el Festival de Viña del Mar. Anteriormente estuvieron en 2014 y 2018.