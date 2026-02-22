Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

José Antonio Neme subió al escenario en el show de Gloria Estefan en Viña 2026

Autor: Redacción Cooperativa

El periodista bailó junto a la cantante en "Cuba libre".

José Antonio Neme subió al escenario en el show de Gloria Estefan en Viña 2026
El periodista José Antonio Neme acaparó todas las miradas durante el show de Gloria Estefan al "invadir" el escenario durante el show de la cantante en Viña 2026.

Cuando Estefan comenzó la interpretación de su tema "Cuba Libre", vio la emoción de Neme en el público y lo invitó a subirse al escenario. El rostro de "Mucho Gusto" no lo dudó y subió rápidamente para bailar y cantar junto a la artista.

Luego de abrazar a Gloria Estefan, Neme se quitó la chaqueta y siguió bailando con más entusiasmo.

José Antonio Neme y Gloria Estefan se conocieron este sábado durante el programa "Only Viña". Allí el periodista le expresó su admiración y fanatismo, y Estefan prometió que lo invitaría al escenario.

