Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Juanes desató la euforia con "Loca" de Chico Trujillo en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tema fue coreado por el Monstruo.

Juanes desató la eufuria con
Juanes recordó al grupo chileno Chico Trujillo interpretando una de sus canciones durante su paso por Viña 2026.

En medio de su clásico "La camisa negra", el colombiano hizo un break y tocó "Loca", el gran himno que "Macha" Asenjo y compañía editaron en 2008 en su álbum "Plato único bailable".

El tema fue ampliamente celebrado por las miles de personas que repletaban la Quinta Vergara.

"Rob Trujillo (el productor chileno) nos recomendó hacer la canción y la escuchamos y nos encantó, porque es una cumbia", aseguró Juanes al bajarse del escenario.

Durante su show Juanes promedió 1.967.497 de espectadores por minuto con un peak de 2.290.858.

