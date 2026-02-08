Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Justicia condenó a director de Swing Producciones por injurias contra Bizarro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tribunal condenó al productor Carlos Lara a 61 días de presidio menor y una multa de 6 UTM por injurias graves contra la productora Bizarro

Justicia condenó a director de Swing Producciones por injurias contra Bizarro
Este viernes se conoció la resolución de la Justicia respecto a una querella interpuesta por el director de la productora de entretenimiento Bizarro contra el productor Carlos Lara, de Swing Booking & Management.

Todo comenzó en 2025, cuando Lara interpuso una demanda acusando a Bizarro de competencia desleal y abuso de posición dominante, ya que, según su versión, la empresa se aprovechaba de la posición que tenía en el Festival de Viña del Mar para afectar al resto de la industria de conciertos.

El documento, junto con la posterior explicación de la productora en distintos medios nacionales, asegura que Bizarro ofrecía a los artistas que se presentarían en el Festival de Viña una representación exclusiva que podía afectar la relación de estos con Swing.

Frente a ello, el gerente de Bizarro, Daniel Merino, interpuso una querella criminal por injurias graves con publicidad.

Después de varios meses, la Justicia se pronunció condenando a Lara por injurias graves a la pena de 61 días de presidio menor, además de una multa de 6 UTM. Finalmente, se le concedió el beneficio de remisión condicional, por lo que estará bajo la tutela del Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

Asimismo, Lara fue absuelto del cargo de calumnias con publicidad.

En portada