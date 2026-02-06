Karen Doggenweiler sobre coanimadores de Viña 2026: "Celebro que el escenario sea compartido"
En conversación con Cooperativa, la animadora defendió el particular rol implementado por Mega.
A pocos días del inicio del Festival de Viña del Mar 2026, Karen Doggenweiler se refirió al formato de coanimadores por noche que volverá a implementarse en esta edición del certamen.
"Celebro que un escenario tan grande sea compartido. Es un escenario para estar acompañado", declaró la animadora a Cooperativa, valorando una fórmula que, a su juicio, permite dar mayor visibilidad a uno de los pilares históricos del festival.
En esa línea, la peridiosta sostuvo que este formato contribuye a reforzar la competencia dentro de la pauta del certamen. "Se le da relevancia a la competencia, se le da importancia, y eso habla de lo que es un festival", afirmó.
Pese a las diversas críticas, Doggenweiler también destacó la experiencia del año anterior, asegurando que el balance fue positivo y que la presencia de distintos rostros sobre el escenario enriqueció el desarrollo de las jornadas.
"El año pasado fue una experiencia genial y este año también lo va a ser", agregó.
Cabe mencionar que Mega confirmó este viernes a Carmen Gloria Arroyo, Karim Butte, Carolina Arregui y Fernando Godoy como coanimadores, quienes acompañarán la conducción principal durante las competencias del certamen.