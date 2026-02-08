Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Karla Melo es la primera candidata oficial a Reina del Festival de Viña del Mar

Autor: Redacción Cooperativa

La candidatura de Karla Melo abre oficialmente la carrera por la Reina de Viña 2026, con la votación ciudadana como factor clave.

Karla Melo es la primera candidata oficial a Reina del Festival de Viña del Mar
La actriz y cantante Karla Melo fue anunciada por Prensa Chilena como la candidata de su programa Todos Somos Viña para ser Reina del Festival de Viña 2026.

“Melo es la primera candidata a Reina presentada por un medio digital en la historia del Festival de Viña del Mar”, aseguraron en la publicación, que ya cuenta con más de 100.000 "me gusta" en Instagram.

Cabe recordar que la artista fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en 2025, pero ya finalizó su tratamiento con éxito.

Este miércoles se realizará la apertura de las votaciones, instancia en la que la elección del público será crucial.

