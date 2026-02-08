Ad portas a importante proceso electoral, Trump reitera que los comicios en EE.UU. son "fraudulentos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a insistir este domingo en que las elecciones en Estados Unidos están "amañadas" y son "fraudulentas", mientras se prepara para hacer campaña para los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

"Las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país", aseguró el mandatario en su red Truth Social.

En la publicación, Trump pidió a los republicanos luchar por que todos los votantes muestren su documento de identidad y una prueba de ciudadanía estadounidense, así como que no se admitan votos por correo excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

El jueves, el presidente ya instó a los republicanos en el Congreso a que aprueben la Ley "SAVE America", un proyecto impulsado por su partido que endurecería los requisitos para votar en las elecciones de este año, en medio de nuevas acusaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

El mandatario reclamó a los legisladores republicanos que luchen por medidas como la exigencia de identificación de votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y severas restricciones al voto por correo.

Previamente, en una entrevista con NBC, afirmó sin presentar pruebas que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos.

Las elecciones del 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso, son clave para el presidente, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso.

El republicano anunció recientemente que viajará cada semana dentro del país para hacer campaña de cara a estos comicios.