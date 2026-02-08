"Hay que ponerse la camiseta del país": Gobierno llama a respaldar candidatura de Bachelet en la ONU

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó este domingo a respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría general de Naciones Unidas, cuya inscripción fue oficializada por el Presidente Gabriel Boric y contó con el apoyo de Brasil y México.

"Para Chile constituye una oportunidad que una compatriota sea secretaria general de Naciones Unidas. No es que Chile tenga la oportunidad de dirigir la ONU todos los días", afirmó el jefe de Gabinete, en conversación con CHV Noticias.

Elizalde subrayó que Michelle Bachelet "fue dos veces Presidenta de la República, tiene una dilatada trayectoria como ministra de Estado y además fue convocada por secretarios generales de la ONU para labores muy relevantes, como en ONU Mujeres y como Alta Comisionada. Por lo tanto, cuenta con un prestigio internacional que la vuelve una candidata que podría contar con altos niveles de apoyo".

En ese sentido, el titular del Interior valoró el respaldo de Brasil y México a la opción de Bachelet en la ONU: "Esto, con el peso demográfico y político que tienen, demuestra que esta es una candidatura que tiene opciones reales", destacó.

"Creemos que lo que hay que hacer es ponerse la camiseta del país y trabajar por esta candidatura, que tiene enorme prestigio y reconocimiento a nivel internacional", enfatizó el expresidente del Senado.

Vallejo: "Chile puede hacer historia"

En entrevista con El Desconcierto, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, también respaldó la candidatura de la dos veces presidenta para liderar la ONU: "Este es un momento donde Chile puede hacer historia", aseguró.

"Es una tremenda oportunidad para nuestro país y es la primera vez que Chile postula a una compatriota, con una trayectoria reconocida, a un cargo tan relevante como la Secretaría General de Naciones Unidas", puntualizó.

La vocera del Ejecutivo indicó que la candidatura de Bachelet "no debe ser mirada en clave de política chica o netamente nacional, sino como una postulación que trasciende las diferencias políticas y que puede posicionar con mucho orgullo a Chile en el multilateralismo".