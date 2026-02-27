Tópicos: Magazine | Festival de Viña
Kidd Voodoo vuelve a aparecer en Viña durante el show de Yandel
El cantante chileno ya había actuado junto a NMIXX el pasado martes.
El cantante Kidd Voodoo volvió a aparecer sobre el escenario de Viña 2026 como invitado del show del puertorriqueño Yandel.
El chileno ya había estado en esta edición acompañando a NMIXX durante la interpretación de su hit "Ponte lokita" el pasado martes.
En esta ocasión el excompañero de Wisin lo anunció como "uno de los más duros del género urbano en Chile" para interpretar el tema "Me mareo".
Este es el tercer año consecutivo que Kidd Voodoo participa en el Festival de Viña del Mar. En 2024 fue invitado por Los Bunkers y un año después debutó como artista solita con su propio show.