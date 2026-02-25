NMIXX invitó a Kidd Voodoo y desató la euforia en Viña 2026

El cantante Kidd Voodoo tuvo un breve paso por el escenario de la Quinta Vergara como invitado del NMIXX, el primer grupo de K-pop en actuar en el Festival de Viña del Mar.

El sexteto coreano, encargado del cierre de la tercera jornada, hizo un show centrado en sus coreografías y en la energía de su música. Pese a la evidente falta de canto, su actuación fue celebrada quienes repletaban el recinto.

Sin embargo la euforia se desató cuando el grupo comenzó a interpretar "Ponte Lokita" e invitó a Kidd Voodoo, uno de los autores, a cantarla con ellas.

Pese a lo fugaz de la aparición del chileno -que estuvo con un show propio en Viña 2025-, el momento se inscribió como uno de los más celebrados de la jornada.