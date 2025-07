La noche en que uno de los temas de Ozzy Osbourne conquistó al Festival de Viña del Mar

Pese a nunca haber pisado el evento, la música de Ozzy Osbourne también estuvo presente en el escenario del Festival de Viña del Mar.

Este momento único fue recordado por la cuenta oficial de Youtube del certamen, donde reciéntemente se publicó un clip con un homenaje a "El Príncipe de las Tinieblas" y su legado artístico.

Particularmente el video corresponde a uno de los dos shows que el grupo Faith No More ofreció en la Quinta Vergara en 1991.

Además de la dedicatoria a Myriam Hernández, el jugueteo con Antonio Vodanovic y la histriónica personalidad del cantante Mike Patton, la banda se encargó de despachar uno de los temas más insignes de la carrera de Ozzy: el himno "War Pigs" de Black Sabbath.

Patton y compañía habían grabado su propia versión del tema para su álbum "The real thing" y la canción era parte habitual de su repertorio en vivo. Pese a no planificarlo como un homenaje particular a los británicos, Faith No More logró concretar el único tributo al rey del heavy metal que ha tenido el escenario de Viña del Mar.