Matteo Bocelli en su regreso al Festival de Viña: "Espero poder replicar el amor que me dan"
El italiano cerrará la primera noche de Viña 2026.
Uno de los más celebrados durante la Gala de Viña 2026 fue el cantante Matteo Bocelli, quien vuelve al Festival a dos años de haber debutado junto a su padre, Andrea Bocelli.
En esta ocasión el artista será el encargado de cerrar la primera jornada del certamen, pero también tendrá la misión de elegir a las mejores canciones del evento como jurado.
"Con el cariño y el amor nos sentimos siempre bien. Hace dos años di con mi padre una emoción bella, con mucho amor, y espero ahora poder replicarlo y ofrecer una actuación auténtica y positiva", dijo Bocelli tras su paso por la alfombra roja.