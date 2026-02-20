Matteo Bocelli en su regreso al Festival de Viña: "Espero poder replicar el amor que me dan"

Uno de los más celebrados durante la Gala de Viña 2026 fue el cantante Matteo Bocelli, quien vuelve al Festival a dos años de haber debutado junto a su padre, Andrea Bocelli.

En esta ocasión el artista será el encargado de cerrar la primera jornada del certamen, pero también tendrá la misión de elegir a las mejores canciones del evento como jurado.

"Con el cariño y el amor nos sentimos siempre bien. Hace dos años di con mi padre una emoción bella, con mucho amor, y espero ahora poder replicarlo y ofrecer una actuación auténtica y positiva", dijo Bocelli tras su paso por la alfombra roja.