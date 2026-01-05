Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Mega confirma a los seis humoristas para Viña 2026: Estos días se presentarán

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Stefan Kramer abrirá el certamen.

Mega confirma a los seis humoristas para Viña 2026: Estos días se presentarán
Mega anunció a los seis humoristas que intentarán hacer reír al Monstruo en el Festival de Viña del Mar 2026 y confirmó los días en los que se presentarán.

Además de la ganadora de "Coliseo", Asskha Sumatra, el canal organizador confirmó a Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, el venezolano Esteban Düch, Piare con Pe y a Pastor Rocha como los humoristas del evento.

Sobre los días en los que actuarán, Mega informó que Stefan Kramer inaugurará el certamen el domingo 22 con Gloria Estefan y Matteo Bocelli, mientras que Rodrigo Villegas animará la segunda jornada con Pet Shop Boys y Bomba Estéreo.

La tercera jornada será para el debutante venezolano Esteban Düch, mientras que Asskha Sumatra actuará el cuarto día con Juanes y Ke Personajes.

Piare con Pe estará el quinto día con Mon Laferte y Yandel, mientras que Pastor Rocha cerrará en la noche juvenil con Pablo Chill-E, Paulo Londra y Milo J.

