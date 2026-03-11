Diversos jefes de Estado y de Gobierno arribaron este miércoles a Valparaíso para participar de la ceremonia de cambio de mando, en la que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República.

Entre los invitados destacaron el rey Felipe VI de España, y los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau; el expresidente de Colombia, Iván Duque; la Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado y el El opositor y expresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.

