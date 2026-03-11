Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.5°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los dignatarios internacionales que vinieron a la asunción de Kast

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Diversos jefes de Estado y de Gobierno arribaron este miércoles a Valparaíso para participar de la ceremonia de cambio de mando, en la que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República.

Entre los invitados destacaron el rey Felipe VI de España, y los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau; el expresidente de Colombia, Iván Duque; la Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado y el El opositor y expresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados