Los dignatarios internacionales que vinieron a la asunción de Kast
Publicado:
Fotos Destacadas
El "ciudadano Boric" salió del Congreso con su hija en brazos y se fue manejando
Sillas, almohadas y hasta un colchón: Camioneta de mudanza de Kast arribó a La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Fotos Recientes
La llegada del Presidente Kast al palacio de La Moneda
Perú despide al escritor Alfredo Bryce Echenique
Los candidatos que asoman para la banca de Universidad de Chile
Diversos jefes de Estado y de Gobierno arribaron este miércoles a Valparaíso para participar de la ceremonia de cambio de mando, en la que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República.
Entre los invitados destacaron el rey Felipe VI de España, y los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau; el expresidente de Colombia, Iván Duque; la Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado y el El opositor y expresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados