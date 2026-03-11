Síguenos:
Diputada republicana juró con disfraz de carabinera y el mensaje: "Chao pensiones de gracia"

Publicado:
Polémica generó durante este miércoles el juramento de la nueva diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano), quien usó un traje verde similar al de Carabineros -en homenaje a sus padres- con un mensaje en su espalda: "Chao pensiones de gracia", lo que llevó a críticas por parte de algunos parlamentarios.

En esta jornada también juraron los otros integrantes de la Cámara Baja, como el exanimador de televisión Javier Olivares (PDG), el excarabinero Sebastián Zamora (Ind-Rep) y Cristián "doctor File" Contreras (PDG).

