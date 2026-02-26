¿Gaviota de Platino para Mon Laferte? La clave que definiría su entrega en Viña 2026

A pocos instantes de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, Mon Laferte ha estado en el centro de la discusión por la posible entrega de la Gaviota de Platino, el máximo galardón del certamen, reservado históricamente para figuras con trayectoria excepcional, mientras se analiza si cumple con los requisitos para recibirlo.

Según reportó Culto de La Tercera, el actual decreto municipal, firmado en febrero del año pasado, establece que la distinción es de carácter "excepcionalísimo" y exige, entre otros puntos, un mínimo de 30 años de carrera y un vínculo profundo con la Quinta Vergara. Este requisito la dejaría fuera si se considera su debut televisivo en 2003.

En la misma línea, desde la Municipalidad confirmaron que su trayectoria podría contar desde su ingreso al conservatorio en la infancia, lo que permitiría ajustar la interpretación del reglamento.

Aunque en esta edición otros artistas cumplirían con la cláusula temporal, el medio detalló que la Hija Ilustre de Viña del Mar sí posee una relación significativa con el escenario, especialmente tras sus presentaciones de 2017 y 2020.

Por su parte, según consignó Radio ADN, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, descartó que sea necesario modificar el decreto: "No hay que modificar nada", afirmó, agregando que "ella cumple todos los requisitos". Además, enfatizó que "el 'Monstruo' es el que decide".

De concretarse, se convertiría en la sexta figura en obtener el galardón, tras Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica, Los Jaivas y Myriam Hernández.