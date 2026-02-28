Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Mon Laferte se reencontró con excompañero de Rojo en Viña 2026: "Te quiero tanto mi niño"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante Daniel Donoso compartió una fotografía con la artista radicada en México.

Mon Laferte se reencontró con excompañero de Rojo en Viña 2026:
El regreso de Mon Laferte al Festival de Viña la reencontró con suexcompañero de "Rojo", el también cantante Daniel Donoso.

Ambos participaron de la segunda generación del programa de talentos de TVN en 2003, en donde la chilena radicada en México consiguió el tercer lugar.

Actualmente, Donoso es parte de la orquesta del Festival de Viña y compartió una foto junto a Mon Laferte. "Tantos años, tantas historias", partió escribiendo el cantante.

"Te dejo de ver por un tiempo y luego le abres una puertita a ese niño cantante que te admiró desde el primer día que escuchó tu voz, en aquel casting, de aquel programa, en aquel tiempo imaginario. Te quiero siempre, Mon Laferte", expresó.

A su vez, la chilena, que recibió la Gaviota de Platino en Viña 2026, le comentó: "Te quiero tanto, mi niño. El más talentoso".

En portada