Pastor Rocha hizo ácida mención a Sebastián Piñera en Viña 2026

El comediante Pastor Rocha realizó numerosas menciones a figuras políticas durante su paso por el Festival de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Plata y Oro.

Una de las más ácidas fue la que hizo al fallecido Sebastián Piñera, a quien calificó como "San Sebastián". "Yo conocía a alguien con los brazos cortos... te extraño caleta mi chanchito", dijo, introduciendo el chiste.

"Roate el cielo, San Seba... San Seba, el santo de los malvekes, hijos", agregó, desatando carcajadas en la Quinta Vergara.

Pastor Rocha también mención al presidente Boric, por quien confesó haber votado en elecciones anteriores. Además habló de José Antonio Kast, generando una reacción dividida en el Monstruo.

Michelle Bachelet, Miguelito, Marcela Cubillos, Sammis Reyes, Cathy Barriga, el pastor Soto y el pastor Durán también fueron mencionados en la rutina.