Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.4°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Pastor Rocha sacó carcajada a alcadesa Ripamonti: "Por si sale algo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Te amo", le dijo el Pastor Rocha.

Pastor Rocha sacó carcajada a alcadesa Ripamonti:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Pastor Rocha sacó carcajadas a la alcadesa Macarena Ripamonti durante su actuación en Viña 2026.

En medio de su rutina el humorista mencionó a la autoridad como "la hermana Ripamonti", quien era la única que lo podía corregir.

"Te amo Ripamonti", agregó susurrando, desatando risas en la Quinta Vergara. "Es por si sale algo", continuó Pastor Rocha, mientras la transmisión enfocaba a la alcadesa disfrutando del chiste.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada