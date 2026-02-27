Pastor Rocha sacó carcajada a alcadesa Ripamonti: "Por si sale algo"

El comediante Pastor Rocha sacó carcajadas a la alcadesa Macarena Ripamonti durante su actuación en Viña 2026.

En medio de su rutina el humorista mencionó a la autoridad como "la hermana Ripamonti", quien era la única que lo podía corregir.

"Te amo Ripamonti", agregó susurrando, desatando risas en la Quinta Vergara. "Es por si sale algo", continuó Pastor Rocha, mientras la transmisión enfocaba a la alcadesa disfrutando del chiste.