Programación Viña 2025: Artistas y humorista de este jueves 26

Este jueves continúa el Festival de Viña del Mar con su quinta y penúltima jornada luego de cuatro exitosas noches.

En su última jornada el evento recibió a Juanes y al grupo argentino Ke Personajes, mientras en el humor triunfó Asshka Sumathra pese a que su rutina fue cortada abruptamente.

¿A qué hora y dónde ver el Festival de Viña?

Se espera que la segunda noche del certamen inicie alrededor de las 20:30 horas de este lunes, siendo transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.

También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.

¿Quién se presenta este jueves 26 en Viña 2026?