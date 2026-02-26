Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este jueves 26
Mon Laferte abrirá la quinta jornada de Viña 2026.
Este jueves continúa el Festival de Viña del Mar con su quinta y penúltima jornada luego de cuatro exitosas noches.
En su última jornada el evento recibió a Juanes y al grupo argentino Ke Personajes, mientras en el humor triunfó Asshka Sumathra pese a que su rutina fue cortada abruptamente.
Se espera que la jornada inicie alrededor de las 20:30 horas, siendo transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.
También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.