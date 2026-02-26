Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago27.9°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este jueves 26

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Mon Laferte abrirá la quinta jornada de Viña 2026.

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este jueves 26
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este jueves continúa el Festival de Viña del Mar con su quinta y penúltima jornada luego de cuatro exitosas noches.

En su última jornada el evento recibió a Juanes y al grupo argentino Ke Personajes, mientras en el humor triunfó Asshka Sumathra pese a que su rutina fue cortada abruptamente.

¿A qué hora y dónde ver el Festival de Viña?

Se espera que la segunda noche del certamen inicie alrededor de las 20:30 horas de este lunes, siendo transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.

También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.

¿Quién se presenta este jueves 26 en Viña 2026?

  • Mon Laferte
  • Final competencia Internacional
  • Piare con P
  • Final competencia Folclórica
  • Yandel

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada