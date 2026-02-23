Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este lunes 23
La edición 65 del certamen se extenderá hasta el viernes.
Este domingo, el Festival de Viña del Mar dio inicio a la edición 2026 del certamen, que se extenderá hasta el viernes 27.
La primera noche contó con todo el sabor de Gloria Estefan, siguiendo con el humor de Stefan Kramer, y todo el romanticismo de Matteo Bocelli, promediando un rating de 1.777.989 televidentes y alcanzando un peak de 1.861.129 personas.
En tanto, el evento -conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda- se prepara para vivir su segunda jornada este lunes.
Se espera que la segunda noche del certamen inicie alrededor de las 20:45 horas de este lunes, siendo transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.
También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.