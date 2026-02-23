Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este lunes 23

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La edición 65 del certamen se extenderá hasta el viernes.

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este lunes 23
Este domingo, el Festival de Viña del Mar dio inicio a la edición 2026 del certamen, que se extenderá hasta el viernes 27. 

La primera noche contó con todo el sabor de Gloria Estefan, siguiendo con el humor de Stefan Kramer, y todo el romanticismo de Matteo Bocelli, promediando un rating de 1.777.989 televidentes y alcanzando un peak de 1.861.129 personas. 

En tanto, el evento -conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda- se prepara para vivir su segunda jornada este lunes. 

¿A qué hora y dónde ver el Festival de Viña?

Se espera que la segunda noche del certamen inicie alrededor de las 20:45 horas de este lunes, siendo transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.

También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.

¿Quién se presenta este lunes 23 en Viña 2026?

  • Pet Shop Boys
  • Competencia Folclórica: Chile, México, Colombia
  • Rodrigo Villegas
  • Competencia Internacional: Italia, Estonia, República Dominicana
  • Bomba Estéreo

