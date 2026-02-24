Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.1°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este martes 24

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El festival vivirá su tercera jornada este martes.

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este martes 24
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este martes continúa el Festival de Viña del Mar con su tercera jornada tras dos exitosas noches.

El segundo día de Viña 2026 estuvo protagonizado por el deslumbrante show de los británicos de Pet Shop Boys y por el triunfo de Rodrigo Villegas en su tercera actuación ante el Monstruo.

¿A qué hora y dónde ver el Festival de Viña?

Se espera que la segunda noche del certamen inicie alrededor de las 20:30 horas de este lunes, siendo transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.

También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.

¿Quién se presenta este martes 24 en Viña 2026?

  • Jesse y Joy
  • Competencia Internacional: Chile, México, España
  • Esteban Duch
  • Competencia Internacional: Argentina, España, Ecuador
  • NMIXX

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada